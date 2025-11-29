سوريا تحذر من "استفزازات إسرائيلية" قد تجرها إلى مواجهة شاملة

وقال الوزير السوري، في تصريحات نقلتها وكالة " "، إن " تتصدى لهذه الانتهاكات بحزم ووعي كامل، ولن تقبل تحت أي ظرف بأن يفرض الاحتلال الإسرائيلي أي أمر واقع يمسّ السيادة الوطنية، مهما كلّف ذلك من ثمن".وأوضح أن "تركيز الدولة الآن منصبٌّ بالكامل على استعادة الاستقرار، وإعادة البناء، وإنهاء كل أشكال التدخل الأجنبي، واستكمال بسط السيادة على جميع الأراضي السورية، مع الحرص الشديد على صون كخط أحمر"، مشدّداً على أن دمشق تدرك هذه اللعبة جيداً ولن تنجَر إليها.وحذر المصطفى، من أن محاولات بعض الجماعات المسلحة في السويداء وبعض مناطق سيطرة "قسد" استغلال الظرف الراهن لتوسيع نفوذها أو خلق كيانات انفصالية تمثل تهديداً مباشراً للمشروع الوطني السوري، مؤكداً أن الحكومة تسعى لحل كل القضايا الداخلية عبر الحوار السياسي، لكنها ستضرب بيد من حديد أي محاولة انفصالية أو تقسيمية.وختم وزير الإعلام السوري، بالإشادة بالحشود الشعبية الهادرة التي عمّت مختلف المحافظات السورية حاملةً العلم الوطني، معتبراً أنها أبلغ ردٍّ على كل من يراهن على الفتنة والتجزئة، ودليل قاطع على وعي الشعب السوري العميق بأن وحدة وسيادتها فوق كل اعتبار.وأفادت وسائل إعلام محلية، أمس الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين سوريين بريف القنيطرة.