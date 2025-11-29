قطر تصدر قراراً بشأن سمة الدخول خلال كأس العرب

وتشمل الإجراءات الجديدة تحويل سمة الدخول الحالية من نظام الدخول الواحد إلى دخول متعدد بداية من 30 الجاري، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز حركة السفر والسياحة وتلبية الطلب المتزايد على زيارة خلال منافسات التي تقام في من 1 إلى 18 المقبل.وأوضحت اللجنة أن التحديثات الجديدة تمتد أيضا لتشمل زيادة مدة صلاحية السمة من شهر واحد إلى شهرين، بما يمنح في دول مساحة أوسع للتنقل والإقامة، وحضور مباريات البطولة التي تشهد إقبالا كبيرا مثلما حدث في نسخة 2021 وهو ما سيخفف الإجراءات المتعلقة بتجديد الزيارات قصيرة المدى، خاصة في ظل تزايد الفعاليات والبطولات الإقليمية والدولية التي تستضيفها قطر بشكل متواصل وأبرزها .وأكد سعيد علي الكواري مدير منصة "هيا" قطر للسياحة قائلا في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "بالتعاون مع أقدمنا على هذه الحزمة من التسهيلات الجديدة في سياق استراتيجية منسقة لدعم قطاع السياحة والضيافة، وتسهيل وصول الزوار من دول ، التي تمثل أحد أهم الأسواق الإقليمية لقطر، موضحا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التواصل البيني بين شعوب المنطقة، وتواكب حجم الإقبال المتوقع خلال الأشهر المقبلة، تزامنا مع العرب 2025 ".وأضاف: "التسهيلات الجديدة عبر منصة هيا تأتي استكمالا لتحديثات سابقة تهدف إلى تبسيط عملية إصدار السمات وتوفير خيارات أكثر مرونة للزوار والمقيمين في دول الخليج، مع الحفاظ على أعلى مستويات الانسيابية في إجراءات الدخول والخروج عبر المنافذ المختلفة".ومن المنتظر أن تسهم سياسة الدخول المتعدد في تسهيل حضور الجماهير لبطولة كأس العرب 2025.