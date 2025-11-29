Alsumaria Tv
السفارة الأوكرانية لـ السومرية: روسيا تصعد هجماتها رغم استعدادنا لمحادثات السلام

دوليات

2025-11-29 | 10:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السفارة الأوكرانية لـ السومرية: روسيا تصعد هجماتها رغم استعدادنا لمحادثات السلام
151 شوهد

أعلنت السفارة الأوكرانية لدى بغداد، اليوم السبت، أن روسيا صعدت هجمتها خلال الفترة الأخيرة، تزامناً مع استعداد كييف لـ"محادثات السلام".

وقالت السفارة لـ السومرية نيوز، إن "واشنطن مبادرة جديدة أطلقت للتوسط وإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، ما جعل كييف تدخل في سباق دبلوماسي على مدار الساعة، وجمع سريع لـ”تحالف الراغبين” الأوروبي حول طاولة واحدة لصياغة خطة سلام. ويبقى طرف واحد غائباً بشكل لافت: روسيا".

خطة سلام أمريكية مثيرة للجدل
وأضافت: "في 19 نوفمبر، نشرت وسائل إعلام أمريكية بشكل متزامن تقارير تفيد بأن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدّ خطة سلام بين روسيا وأوكرانيا. وفي اليوم التالي ظهرت تفاصيل موسعة للخطة، تضمنت 28 بنداً لإنهاء الحرب. عدد من هذه البنود كان مقلقاً للغاية لأوكرانيا وأوروبا على حد سواء، مثل:
• تقليص القوات المسلحة الأوكرانية
• تسليم أراضٍ غير محتلة
• التخلي عن عضوية الناتو
• التخلي عن بعض أنواع الأسلحة

مقابل رفع العقوبات عن الكرملين. كما حُدد موعدا نهائيا لتوقيع أوكرانيا على الاتفاق: 27 نوفمبر، دون إمكانية الرفض".

كييف تدخل المحادثات تحت ضغط كبير
وتابعت: "يوافق يوم 21 نوفمبر “يوم الكرامة والحرية” في أوكرانيا، حيث يتذكر الأوكرانيون ثورتي 2004 و2014. وفي اليوم نفسه عام 2025، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطاب وطني إن القرار صعب جداً: إما خسارة الكرامة أو خسارة أهم شريك دولي. وأكد أن فريقه مستعد للعمل بلا توقف للوصول إلى حل مقبول".

في 23 نوفمبر، اجتمع ممثلون عن أوكرانيا ودول أوروبية ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جنيف لبحث الخطة. لاحقاً، ذكرت وسائل إعلام أن أوكرانيا قد توافق على تحديد حجم جيشها بين 600 و800 ألف جندي، لكنها ترفض الاعتراف بسيطرة روسيا على دونيتسك ولوغانسك والقرم، كما ترفض أي حظر على الانضمام للناتو، وفق السفارة التي أشارت إلى أنه "بعد المباحثات، أعلن روبيو أن المناقشات “بناءة”، وأن الموعد النهائي يمكن تمديده، وأن عدد بنود الخطة خُفّض من 28 إلى 19–24 بنداً، بعد إزالة النقاط الأكثر حساسية بالنسبة لأوكرانيا بدعم من القادة الأوروبيين".

موسكو تواصل القتل
واردفت: "بينما كان الجميع يستعد لمفاوضات السلام، قامت روسيا بما كان متوقعاً: هجوم ضخم بأكثر من 460 طائرة مسيّرة وأكثر من 20 صاروخاً. تعرضت كييف لأكبر ضرر، قُتل 7 أشخاص وجُرح أكثر من 20، وتضررت مئات الشقق. كما اخترقت طائرات مسيّرة روسية أجواء مولدوفا ورومانيا، مؤكدة أن روسيا تشكّل تهديداً يتجاوز أوكرانيا".

في اليوم نفسه، أعلن زيلينسكي استعداده للسفر إلى الولايات المتحدة فوراً للقاء ترامب ومناقشة البنود الأكثر حساسية، بما فيها قضايا الحدود. واقتُرح أن يكون اللقاء في يوم عيد الشكر—27 نوفمبر، وهو الموعد الأصلي المحدد لتوقيع الاتفاق.

دبلوماسية أوكرانيا في سباق مع الزمن
تؤكد أوكرانيا استعدادها للمفاوضات في أي مكان. فخلال أسبوع واحد، كانت وفودها في:
• جنيف
تركيا
• الإمارات
بينما عقد زيلينسكي اجتماعاً عبر الإنترنت مع “تحالف الراغبين”، بحسب السفارة، التي اكدت انه "بالنسبة لأوكرانيا، إنهاء الحرب مسألة حياة أو موت. ففي عام 2025 وحده، قتلت الهجمات الروسية أكثر من 500 طفل، ودمرت آلاف المباني. لذلك لا تتجاهل كييف أي فرصة لوقف الحرب".

العقبة الحقيقية: روسيا
ولفتت السفارة إلى أنه "رغم الزخم الدولي لإنهاء الحرب، لا تبدو موسكو مستعدة لمحادثات حقيقية. فهي لا تشارك بشكل رسمي في المفاوضات، لكنها ترسل مبعوثيها للقاء الأمريكيين. زيارة بوتين إلى ألاسكا لم تحقق أي نتائج".

وفي نوفمبر، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: “لا يمكن الحديث عن أي تنازلات أو تراجع. كل نسخ الخطة جزء من العملية التفاوضية.”

بوتين يريد تحقيق ما فشل جيشه به
واستدركت "إحدى النقاط المصيرية في الخطة هي مطالبة أوكرانيا بالتخلي طوعاً عن أراضٍ في دونيتسك ولوغانسك لم تحتلها روسيا بعد. ورغم تقدم القوات الروسية، فإنها لم تتمكن من السيطرة على هذه المناطق طوال أربع سنوات، وخسرت أكثر من مليون جندي بين قتيل وجريح. يعرف بوتين أن جيشه غير قادر على تحقيق انتصار عسكري، لذلك يريد الحصول على هذه الأراضي على طاولة المفاوضات مجاناً—وهو ما ترفضه أوكرانيا وأوروبا تماماً".

وأتمت السفارة: "أوكرانيا مستعدة للسلام ومستعدة للتفاوض، لكن روسيا ليست كذلك. الضغوط الاقتصادية—خصوصاً العقوبات الأمريكية على قطاع النفط والغاز—تقلّل قدرة الكرملين على تمويل الحرب، وقد تجبره في النهاية على الجلوس إلى الطاولة. وإلا، فإن آلة الحرب الروسية لن تتوقف عند حدود دونباس فقط".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
