خلو سماء فنزويلا من الطائرات إثر الإغلاق الجوي الأمريكي

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي ، اغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل.وكتب على منصته "تروث سوشيال": "إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار والمتاجرين بالبشر، الرجاء اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلق بالكامل".وأفادت وكالة "تاس" في وقت سابق من اليوم بأن إسبانيا والبرتغال نصحت شركات الطيران في بلديهما بعدم التحليق فوق المجال الجوي الفنزويلي خلال الأيام المقبلة.