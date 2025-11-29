ترامب يطلق "فودكا" خاصة به.. كم سعرها؟

وكتب ، على صفحته بمنصة "إكس": "يسرني أن أعلن أن فودكا ترامب متاحة للطلب المسبق".ويمكن طلب زجاجة فودكا سعة 750 مل عبر الموقع الإلكتروني مقابل 47.45 دولار.ويرجح أن يكون هذا السعر إشارة إلى أن ترامب هو الرئيس السابع والأربعون الحالي للولايات المتحدة، وكان سابقا الرئيس الخامس والأربعين.يذكر أن الرئيس الأمريكي يكسب ملايين الدولارات من تسويق وترويج اسمه كل عام، عبر طرح سلع في الأسواق بما في ذلك أحذية ترامب الرياضية، وساعات ترامب.