مبعوث ترامب يتحدث عن العراق: يقف عند مفترق طرق

وقال سافايا في منشور على صفحته في موقع "اكس"، "اليوم ينظر العالم إلى بوصفه بلداً قادراً على أداء دور أكبر وأكثر تأثيراً في المنطقة، شرط أن تُحسم قضية السلاح خارج إطار الدولة بشكل كامل، وأن تُصان هيبة المؤسسات الرسمية".

وأضاف "لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو، ولا لأي شراكة دولية أن تنجح، في بيئة تتداخل فيها السياسة مع قوى غير رسمية"، مردفا "يمتلك العراق اليوم فرصة تاريخية لإغلاق هذه الصفحة وتعزيز صورته كدولة قائمة على سيادة القانون، لا على قوة السلاح".



ولفت المبعوث الأمريكي الى أنه "من الأهمية ذاتها ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام الأطر الدستورية، ومنع أي تدخل قد يربك عملية صنع القرار السياسي أو يضعف استقلال الدولة"، مشددا بالقول "الدول القوية تُبنى عندما تعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ضمن حدودها المحددة، وتُحاسَب عبر آليات قانونية واضحة، لا عبر الضغوط أو مراكز النفوذ".



وتابع سافايا "يقف العراق اليوم عند مفترق طرق حاسم، فإمّا أن يتجه نحو مؤسسات مستقلة قادرة على فرض القانون وجذب الاستثمار، أو أن يعود إلى دوامة التعقيد التي أثقلت الجميع"، معتبرا أن "ما يحتاجه العراق اليوم هو دعم مساره الوطني، واحترام الدستور، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، والالتزام الجاد المقرون بخطوات عملية لإبعاد السلاح عن السياسة، فهذا هو الطريق لبناء عراقٍ قوي يحظى باحترام العالم".