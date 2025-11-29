عرض أمريكي لأوكرانيا بدل صواريخ توماهوك

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر: اقترح ويتكوف أن تحصل على إعفاء من الرسوم لمدة عشر سنوات بدلا من إمدادها بصواريخ توماهوك".وأوضح ويتكوف أن "الإعفاءات الجمركية لكييف من شأنها أن تخفف العبء على اقتصاد البلاد، في حين أن حفنة من الصواريخ لن تحل أي شيء".وأكد ويتكوف أن الشراكة التجارية بين وأوكرانيا والولايات المتحدة، ستكون حصنا ضد الصراعات، داعيا الأوكرانيين لانتهاج الدبلوماسية لحل الصراع.يذكر أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيقوم بزيارة لموسكو، حيث أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس سيجتمع مع المفاوضين الأمريكيين الذين سيصلون إلى العاصمة الروسية خلال النصف الأول من الأسبوع المقبل.