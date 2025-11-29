إعصار يخلف 153 قتيلاً في سريلانكا

وقال إنه جرى نقل أكثر من 78 ألفا إلى ما يقرب من 800 مركز إغاثة، معظمها أقيم في مدارس.ويوزع الآلاف من أفراد الشرطة والبحرية وقوات الجيش الطعام ويخلون الطرق وينقلون العائلات التي تقطعت بها السبل إلى أماكن آمنة.وقالت السلطات إن الفيضانات في مالوانا وغيرها من المناطق المنخفضة قرب العاصمة غمرت معظم المنازل وتركتها دون كهرباء.وتوقعت استمرار هطول الأمطار خلال مطلع الأسبوع، مما أثار مخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات في المناطق المغمورة بالمياه بالفعل.