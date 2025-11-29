البيت الأبيض يناقش ضربات محتملة في فنزويلا

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن "مداولات بشأن الضربات المحتملة على فنزويلا قد تكون منشآت مرتبطة بالمخدرات، بما في ذلك منشآت إنتاج أو تخزين تستخدمها عصابات الكولومبية التي تنقلها عبر فنزويلا".وأضافت الصحيفة أن "وكالات التجسس الأمريكية قد زودت الجيش بمعلومات استخباراتية حول مواقع هذه المنشآت في كل من فنزويلا وكولومبيا".وأشارت الصحيفة إلى أن "المسؤولين العسكريين الأمريكيين وضعوا مجموعة من خيارات الاستهداف للرئيس ، بما في ذلك الوحدات العسكرية الفنزويلية التي تستفيد من تجارة المخدرات أو تدعم الرئيس ".ودعا الرئيس الأمريكي جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقا بالكامل، مما أدى إلى تصعيد ما وصفته إدارته بالحرب ضد عصابات المخدرات.وذكرت الصحيفة أن "ترامب بصفته رئيسا للولايات المتحدة، لا يملك أي سلطة على المجال الجوي الفنزويلي، لكن تصريحاته قد تثني شركات الطيران عن السفر من وإلى فنزويلا، ومن المؤكد أن ذلك سيسبب فوضى في صفوف المسافرين جوا، مما يفاقم اضطراب التجارة والحركة الاقتصادية الفنزويلية".يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب قد أشار في وقت سابق إلى أن تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة ضد شبكات تهريب المخدرات في فنزويلا، مؤكدا أن عمليات برية ستبدأ "قريبا جدا".