إخلاء مقر التلفزيون الفرنسي إثر إنذار بوجود قنبلة

وذكرت إذاعة فرانس إنفو أن قوات الأمن سارعت إلى تطويق المنطقة، فيما باشرت الفرق المختصة عمليات تفتيش شاملة للتحقق من صحة التهديد.ولم ترد أي معلومات عن العثور على جسم مشبوه، كما لم تُسجَّل إصابات.وأفادت التقارير أن الأنشطة داخل المقر أوقفت مؤقتًا إلى حين الانتهاء من إجراءات التأمين، بينما تتواصل التحقيقات لمعرفة مصدر البلاغ وملابساته.