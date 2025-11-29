300 قتيل جراء سيول في إندونيسيا

وأضاف رئيس سوهار يانتو للصحفيين أن "279 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين، على الرغم من إجلاء حوالي 80 ألف شخص، ولا يزال المئات عالقين في ثلاثة أقاليم بجزيرة سومطرة الواقعة في أقصى غرب إندونيسيا".واستخدمت فرق الإغاثة طائرات الهليكوبتر لتوصيل المساعدات وتوفير الدعم اللوجستي في الجزء الشمالي من الجزيرة، الذي كان الأكثر تضررا، حيث انقطعت الطرق ودمرت البنية التحتية للاتصالات بسبب الانهيارات الأرضية.وقال سوهار يانتو: "نحاول فتح الطريق من شمال تابانولي إلى سيبولغا (في إقليم سومطرة الشمالية)، وهو الأكثر عزلة لليوم الثالث على التوالي".وأكد أن "قوات الإنقاذ تحاول فتح طريق مسدود جراء انهيار أرضي، فيما لا يزال الناس عالقين على جزء من الطريق ويحتاجون إلى إمدادات"، مشيرا إلى أنه سيتم تعزيز الوجود العسكري غدا الأحد لمتابعة جهود الإغاثة.