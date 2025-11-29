إيران تنفي إطلاق صواريخ نحو إقليم كردستان العراق

وقالت القوات المسلحة الإيرانية، "لا صحة لإطلاق صواريخ من نحو إقليم ".

وكان مصدر أمني عراقي نفى، مساء السبت، حدوث قصف إيراني استهدف مناطق في ، كاشفا عن وجود مناورات إيرانية قرب الحدود.

يشار الى أن أنباء أشارت، مساء اليوم السبت، الى أن الإيراني شن هجمات على مواقع عسكرية لفصائل كردية مسلحة.