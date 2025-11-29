في لندن.. مسيرة كبرى تضامنا مع فلسطين

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بوصول المساعدات الإنسانية إلى ، وتحتج على "التطهير العرقي" في فلسطين، وامتلاك للأسلحة النووية.وتأتي الفعالية ضمن موجة مستمرة من التحركات الشعبية الداعمة لفلسطين في مختلف المدن البريطانية، والتي ازدادت زخما خلال الأسابيع الماضية مع تصاعد الغضب الشعبي ضد الحرب على غزة.وتحول التضامن الشعبي مع الفلسطينيين خلال العامين الماضيين، من مظاهرات عابرة إلى حركة اجتماعية دائمة وواسعة تشكل جزءا من المشهد العام للعاصمة البريطانية ، متجاوزة حدود الاحتجاج لتصبح قوة ضغط على السياسات الرسمية وتحرج مؤسسات الدولة.ويُحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني سنويا في 29 ، تزامنا مع تاريخ تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين عام 1947، بهدف تعزيز التضامن الدولي مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفع الوعي بالقضايا الإنسانية والسياسية التي يواجهها.