الجفاف يتسبب بإيقاف عمل محطة كهرومائية في إيران

وسد الكرخة هو الأكبر في والشرق الأوسط، حسب وكالة "إرنا، وتم بناؤه على نهر الكرخة على بعد 22 كيلومترا مدينة أنديمشك في محافظة (جنوب غرب).ونقلت شبكة IRIB الحكومية للإذاعة والتلفزيون عنه القول: "تم إيقاف تشغيل الطاقة في هذه المحطة (على نهر الكرخ) بسبب انخفاض منسوب المياه في الخزان المائي. وإطلاق المياه من الصمامات السفلية للسد، لتلبية احتياجات المواطنين".ووفقا لمدير المحطة، يبلغ منسوب المياه الحالي في خزان الكرخة 180 مترا، وهو أقل بـ40 مترا عن المستوى المطلوب لتشغيل المحطة الكهرومائية.وتعاني إيران في الفترة الأخيرة، من أشد موجات الجفاف منذ بدء تسجيل البيانات قبل ستة عقود، ووفقا لوسائل الإعلام المحلية تراجعت مستويات هطول المطر في الأسابيع الماضية بنحو 90 في المائة، مقارنة بالمتوسط الطويل الأمد.