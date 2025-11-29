روسيا تعلن إسقاط 21 طائرة مسيرة أوكرانية

وأوضحت في بيان: "في 29 ، من الساعة 18:00 حتى الساعة 23:00 مساء بتوقيت ، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 21 مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "تم تدمير ثماني مسيرات فوق أراضي بيلغورود، وواحدة فوق كل من أوريول وروستوف، و11 مسيرة فوق ".ولم تبلغ السلطات المحلية عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية جراء هجمات المسيرات المعادية.