تركيا تعلق على استهداف سفينتين في البحر الأسود
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
روسيا تعلن إسقاط 21 طائرة مسيرة أوكرانية
دوليات
2025-11-29 | 16:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
أفادت
وزارة الدفاع الروسية
، بإسقاط 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال خمس ساعات.
وأوضحت
وزارة الدفاع
في بيان: "في 29
نوفمبر
، من الساعة 18:00 حتى الساعة 23:00 مساء بتوقيت
موسكو
، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 21 مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "تم تدمير ثماني مسيرات فوق أراضي بيلغورود، وواحدة فوق كل من أوريول وروستوف، و11 مسيرة فوق
البحر الأسود
".
ولم تبلغ السلطات المحلية عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية جراء هجمات المسيرات المعادية.
