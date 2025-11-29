إيران تدين الإجراء الأمريكي بإغلاق الأجواء الفنزويلية

وقال بقائي إن قيام الرئيس الأمريكي بالإعلان عن إغلاق الأجواء الفنزويلية، "انتهاك صارخ للأعراف والقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك القواعد المنظمة للنقل الجوي الدولي".ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الإجراء الأمريكي الذي يأتي في "سياق الخطوات الاستفزازية وغير القانونية ضد السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الفنزويلية، بأنه تصرف أحادي وتهديد غير مسبوق لسلامة وأمن ".وحذر بقائي من العواقب الخطيرة لهذا السلوك على سيادة القانون والسلام والأمن الدوليين.وفي تصعيد لافت لمسار الأزمة بين وكاراكاس، أعلن الرئيس الأمريكي إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ودعا شركات الطيران إلى تجنّبه.ويأتي هذا المنشور بعد أن قال ترامب أمس، إن تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة ضد شبكات تهريب في فنزويلا، مشيرا إلى أن عمليات برية ستبدأ "قريبا جدا".واعتبارا من أيلول الماضي سمح ترامب بتوجيه ضربات استهدفت زوارق تزعم واشنطن أنها لتجار المخدرات في مياه فنزويلا بالبحر ، ودمرت هذه الضربات عشرات الزوارق وخلفت أكثر من 80 قتيلا.