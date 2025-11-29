تركيا تعلق على استهداف سفينتين في البحر الأسود

وقالت الوزارة في البيان: "تعرب عن قلقها البالغ إزاء الهجمات التي شُنت يوم 28 على الناقلتين التجاريتين "كايروس" و"فيرات" اللتين ترفعان العلم الغامبي في ".وأضاف: "شددت على أن هذه الحوادث وقعت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التركية في البحر الأسود، وشكلت مخاطر جسيمة على سلامة الملاحة البحرية والأرواح والممتلكات والبيئة، كما أكدت استمرار التواصل مع جميع الأطراف المعنية بهدف منع انتشار وتصعيد الحرب في البحر الأسود، والحيلولة دون الآثار السلبية على المصالح الاقتصادية التركية وأنشطتها في المنطقة".وكانت الناقلتان "كايروس" و"فيرات" اللتان ترفعان علم غامبيا أرسلتا بفارق زمني قصير إشارات استغاثة أمس الجمعة، وهما تبحران دون حمولة على بُعد 28 و38 ميلا بحريا من الساحل التركي في البحر الأسود في طريقهما إلى .واندلع حريق في محركات "كايروس"، بينما أبلغ طاقم "فيرات" عن أضرار في هيكل السفينة، لكن لم يندلع حريق كبير على متنها، وتم إجلاء 25 شخصا من أفراد طاقم "كايروس" إلى الشاطئ، ولم يكن بينهم مواطنون روس.وتعرضت ناقلة "فيرات" لهجوم ثان يوم السبت، تسبب في أضرار طفيفة دون نشوب حريق على متنها.