قتلى واصابات باطلاق نار في قاعة مناسبات بكاليفورنيا

وقال مسؤولون في الشرطة الأميركية، إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون جراء إطلاق نار خلال تجمع عائلي في قاعة مناسبات في بولاية .وأوضحت هيذر ، المتحدثة باسم مكتب مأمور مقاطعة ، أن من بين الضحايا أطفال وبالغين، مشيرة الى أن المؤشرات المبكرة "توحي بأن هذا ربما كان حادثاً مُستهدفاً".ووقع إطلاق النار داخل قاعة المناسبات، التي تتشارك في موقف للسيارات مع شركات أخرى، ولا يزال المحققون يعملون على تحديد الدافع المحتمل، بحسب وسائل اعلام أمريكية.