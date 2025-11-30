ارتفاع حصيلة حريق هونغ كونغ إلى 146 قتيلاً

وعثر مسؤولون في "وحدة تحديد هويات ضحايا الكوارث" على مزيد من الجثث لدى توسيع شعاع بحثهم في 3 أبراج أخرى في مجمع "وانغ فوك كورت" الذي شهد الحريق الأكثر فتكًا في أي مبنى سكني في العالم منذ العام 1980.وكانت في أوقفت 11 شخصًا على خلفية الحريق، 3 منهم أوقفتهم الشرطة بتهمة القتل غير العمد.وأعلنت القنصلية الإندونيسية في هونغ مقتل 7 إندونيسيين على الأقل في الحريق. كما لقي أحد مواطني الفيليبين حتفه، بحسب بيان لقنصلية مانيلا السبت.وأمرت دائرة الأبنية التابعة لهونغ كونغ بتعليق العمل موقتًا في 30 مشروعًا لأبنية خاصة في أنحاء المدينة.