https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548531-639001012077561753.jpg
ارتفاع حصيلة حريق هونغ كونغ إلى 146 قتيلاً
دوليات
2025-11-30 | 07:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
ارم نيوز
64 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الذي نشب في مجمع سكني في
هونغ كونغ
هذا الأسبوع إلى 146 شخصًا، بحسب ما أفادت الشرطة.
وعثر مسؤولون في "وحدة تحديد هويات ضحايا الكوارث" على مزيد من الجثث لدى توسيع شعاع بحثهم في 3 أبراج أخرى في مجمع "وانغ فوك كورت" الذي شهد الحريق الأكثر فتكًا في أي مبنى سكني في العالم منذ العام 1980.
وكانت
هيئة مكافحة الفساد
في
هونغ كونغ
أوقفت 11 شخصًا على خلفية الحريق، 3 منهم أوقفتهم الشرطة بتهمة القتل غير العمد.
وأعلنت القنصلية الإندونيسية في هونغ
كونغ
مقتل 7 إندونيسيين على الأقل في الحريق. كما لقي أحد مواطني الفيليبين حتفه، بحسب بيان لقنصلية مانيلا السبت.
وأمرت دائرة الأبنية التابعة لهونغ كونغ بتعليق العمل موقتًا في 30 مشروعًا لأبنية خاصة في أنحاء المدينة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
