من 135 ألفًا إلى 4 أفراد.. "إسرائيل" تنشر أحدث إحصاء عن الوجود اليهودي في العراق

وبحسب الأرقام التي عرضتها الخارجية الإسرائيلية، فقد انخفض عدد اليهود في من 265 ألفًا عام 1948 إلى نحو ألفي شخص فقط في 2025، وفي الجزائر من 140 ألفًا إلى 50 فردًا، بينما تراجع العدد في من 105 آلاف إلى نحو 1,500 شخص. وفي ليبيا تؤكد اختفاء الجالية اليهودية بالكامل بعد أن كان عددها يقدّر بـ 38 ألفًا منتصف الماضي.وفي ، تشير البيانات إلى انخفاض العدد من 100 ألف إلى 3 فقط، فيما تراجع العدد في من 7,000 إلى 20 شخصًا، وفي من 30 ألفًا إلى 30 فردًا.أما ، فيسجّل انخفاضًا من 135 ألفًا عام 1948 إلى 4 فقط في 2025، وفي من 60 ألفًا إلى 5 أفراد.وتبيّن الأرقام كذلك أن ما زالت تضم أكبر جالية يهودية في الشرق الأوسط خارج إسرائيل، رغم تراجعها من 100 ألف إلى 9,500 شخص.ولم توضح الخارجية الإسرائيلية في منشورها مصادر هذه البيانات.