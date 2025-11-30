طهران الثالثة بأكثر مدن العالم تلوثا

ويصنف هذا المستوى ضمن فئة "غير صحي" التي تشكل خطرا مباشرا على صحة السكان، وخاصة الأطفال والمسنين ومرضى الجهاز التنفسي والقلب. وأظهرت بيانات منصة IQAir أن مستوى الجسيمات الدقيقة تجاوز الحدود المسموح بها بكثير، فيما حذرت الجهات الصحية من البقاء لفترات طويلة في الهواء الطلق.وقالت وسائل إعلام إيرانية إن "العاصمة تشهد أحد أسوأ أيام التلوث لهذا العام، وسط تحذيرات من استمرار موجة التلوث بسبب قلة الرياح وازدياد الكثافة المرورية، إضافة إلى الانبعاثات الصناعية المحيطة بالمدينة".ودعت السلطات السكان إلى "تقليل الحركة في الشوارع واستعمال الكمامات الطبية وإغلاق النوافذ في ساعات الذروة"، فيما يتوقع أن "تستمر حالة التلوث المرتفع خلال الساعات القادمة ما لم تتغير الظروف الجوية".ويأتي هذا التدهور في جودة الهواء بالتزامن مع ازدياد الشكاوى الشعبية، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من مصادر الانبعاثات بعد تفاقم الأزمة خلال الأسبوع الحالي.