في بغداد.. مديرية مكافحة الاتجار بالبشر تعتقل 30 متهماً
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548548-639001128024324658.jpg
طهران الثالثة بأكثر مدن العالم تلوثا
دوليات
2025-11-30 | 10:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
97 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
سجلت العاصمة الإيرانية
طهران
اليوم مستوى تلوث خطيرا، حيث بلغ مؤشر جودة الهواء (AQI) 196، لتصبح ثالث أكثر مدينة ملوّثة في العالم وفق بيانات منصات رصد جودة الهواء الدولية.
ويصنف هذا المستوى ضمن فئة "غير صحي" التي تشكل خطرا مباشرا على صحة السكان، وخاصة الأطفال والمسنين ومرضى الجهاز التنفسي والقلب. وأظهرت بيانات منصة IQAir أن مستوى الجسيمات الدقيقة تجاوز الحدود المسموح بها بكثير، فيما حذرت الجهات الصحية من البقاء لفترات طويلة في الهواء الطلق.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن "العاصمة تشهد أحد أسوأ أيام التلوث لهذا العام، وسط تحذيرات من استمرار موجة التلوث بسبب قلة الرياح وازدياد الكثافة المرورية، إضافة إلى الانبعاثات الصناعية المحيطة بالمدينة".
ودعت السلطات السكان إلى "تقليل الحركة في الشوارع واستعمال الكمامات الطبية وإغلاق النوافذ في ساعات الذروة"، فيما يتوقع أن "تستمر حالة التلوث المرتفع خلال الساعات القادمة ما لم تتغير الظروف الجوية".
ويأتي هذا التدهور في جودة الهواء بالتزامن مع ازدياد الشكاوى الشعبية، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من مصادر الانبعاثات بعد تفاقم الأزمة خلال الأسبوع الحالي.
>>
تابع قناة السومرية على منصةX
منصةX
مؤشر عالمي عن اكثر 10 مدن تلوثا.. بغداد الأعلى عالميا
01:45 | 2025-10-11
"لم تكن بالحسبان".. الأقمار الصناعية تظهر المنطقة الأكثر تلوثا في بغداد (صورة)
08:49 | 2025-11-26
في الوقت الحالي.. هواء بغداد الأعلى تلوثا بالعالم بفارق 700% عن الطبيعي
04:16 | 2025-09-19
تلوث في معسكر الرشيد... تلال نفايات وحرق ليلاً!
03:39 | 2025-11-29
طهران
تلوث
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
التنف
إيران
رانية
نواف
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-30
Live Talk
من مهندس الى راوي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٧٠ | 2025
10:30 | 2025-11-30
Live Talk
من مهندس الى راوي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٧٠ | 2025
10:30 | 2025-11-30
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-30
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-30
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-29
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-30
Live Talk
من مهندس الى راوي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٧٠ | 2025
10:30 | 2025-11-30
Live Talk
من مهندس الى راوي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٧٠ | 2025
10:30 | 2025-11-30
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-30
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-30
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-29
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
مصرع زوجة مساعد الرئيس الإيراني في حادث مروري
13:29 | 2025-11-30
بلد عربي يسجل معدلات عالية في حالات الطلاق
12:57 | 2025-11-30
"روابط خادعة".. عصابات تُربك أكبر مؤسسة مالية
12:27 | 2025-11-30
عون يستقل البابا في بيروت ويؤكد على دور لبنان التاريخي
12:00 | 2025-11-30
بابا الفاتيكان للبنانيين: يجب أن تتمتعوا بالالتزام بالسلام والحفاظ على الحياة
11:12 | 2025-11-30
بالفيديو.. مجزرة للسيارات بسبب الانزلاق
10:46 | 2025-11-30
