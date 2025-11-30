إسبانيا.. تظاهرات للمطالبة بإسقالة الحكومة

ووفقا لما نقلته وكالة "أوروبا برس"، نظم حزب الشعب المعارض اليميني هذه الاحتجاجات، حيث تجمع المحتجون في ساحة معبد ديبود في ، حاملين أعلام إسبانيا ولافتات تطالب باستقالة الحكومة الحالية برئاسة .وأشارت التقارير إلى أن المتظاهرين احتجوا على "الفساد" المحيط بحكومة ويطالبون بإجراء انتخابات عامة فورية.وذكرت الصحيفة "فانغوارديا"، نقلا عن بيانات حزب الشعب، أن حوالي 80 ألف شخص تجمعوا في تلك المسيرة الاحتجاجية.