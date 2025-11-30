بابا الفاتيكان للبنانيين: يجب أن تتمتعوا بالالتزام بالسلام والحفاظ على الحياة

وقال البابا في كلمة له خلال زيارته الى وتابعتها ، ان "على اللبنانيين أن تتمتعوا بالالتزام بالسلام والحفاظ على الحياة"، مشددا على "الالتزام من أجل السلام لا يعرف الخوف أمام الإخفاقات الظاهرة".وذكر "بإمكان لبنان أن يطور مجتمعا مدنيا نابضا بالحياة"، لافتا الى ان "الكنيسة لا تريد أن يجبر أحد على مغادرة بلده وتريد من الجميع العودة بطريقة آمنة".وذكر "علينا ضمان ألا يشعر الشباب بأنهم مجبرون على مغادرة وطنهم وذلك بصناعة السلام في بلدهم".