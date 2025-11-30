بلد عربي يسجل معدلات عالية في حالات الطلاق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روبيو يكشف عن "اجتماع مثمر للغاية" مع الوفد الأوكراني
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548568-639001227081218725.jpg
بلد عربي يسجل معدلات عالية في حالات الطلاق
دوليات
2025-11-30 | 12:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
196 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
كشفت بيانات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في
مصر
عن ارتفاع مقلق لإحصاءات الزواج والطلاق في البلاد والتي تعكس واقعا اجتماعيا مقلقا في مصر.
وأظهرت الاحصائيات الرسمية ارتفاع عدد حالات الطلاق إلى 273,892 حالة خلال عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 3.1% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 265,606 حالة فقط.
في المقابل انخفض عدد عقود الزواج إلى 936,739 عقدا بنسبة 2.5% عن 961,220 عقدا في العام السابق، مما يعكس تحولا جذرياً في ديناميكية الأسر المصرية وسط ضغوط اقتصادية واجتماعية متفاقمة.
وأظهرت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق الصادرة اليوم عن
الجهاز المركزي
للتعبئة العامة والإحصاء تفاصيل صادمة حول أحكام الطلاق النهائية، حيث بلغت 14,195 حكما نهائيا في 2024، بزيادة 32.9% عن 10,683 أحكام في 2023.
وأوضحت البيانات أن "هذه الحالات منها 11,906 حالات طلاق بسبب "الخلع" الذي يمثل السبب الرئيسي بنسبة 81.3%، تلاه 1,500 حالة لأسباب أخرى، و690 حالة بسبب الإيذاء، و35 حالة بسبب الخيانة الزوجية، بالإضافة إلى 37 حالة غيبة الزوج، و11 حالة أمراض، و11 حالة حبس الزوج، و5 حالات تغيير الديانة".
وأشارت البيانات إلى أنه "من حيث التوزيع الجغرافي فقد سجل الريف 541,524 عقد زواج (57.8% من الإجمالي)، بانخفاض 5.4% عن 2023، بينما ارتفع الزواج في الحضر إلى 395,215 عقداً (42.2%) بنسبة 1.7%".
وعن الطلاق، بلغ معدل الطلاق العام 2.6 في الألف، مع أعلى معدلات في بورسعيد (5.1 في الألف) والإسكندرية (4.5 في الألف)، مقابل أدنى معدلات في
المنيا
(1.2 في الألف) وأسيوط (1.3 في الألف).
كما سجلت الفئة العمرية 25-30 سنة أعلى نسبة طلاق لدى النساء (17.6%)، بينما كانت 35-40 سنة الأعلى لدى الرجال (18.2%)، مع متوسط عمر المطلقة 34.6 سنة والمطلق 40.8 سنة.
وتشهد
مصر
منذ عقدين تحولا في هيكل الأسرة، حيث ارتفع معدل الطلاق من 0.7 في الألف عام 2000 إلى 2.6 في الألف اليوم، وفقا لبيانات
الجهاز المركزي للإحصاء
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الاستغلال الجنسي يتصدر جرائم الاتجار بالبشر في بلد عربي
01:15 | 2025-10-24
عالميا.. الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين
04:39 | 2025-11-26
لأعلى مستوى منذ 13 عاما.. ارتفاع معدلات الانتحار في دولة آسيوية
09:15 | 2025-09-25
الداخلية تعلن تحقيق أفضل معدلات انخفاض في الجريمة
12:34 | 2025-10-23
طلاق
مصر
الجهاز المركزي للإحصاء
الجهاز المركزي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الإسكندرية
السومرية
المنيا
خيانة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة بغداد تعلن أسماء المقبولين في التعيينات بصفة عقود – عاجل
محليات
57.42%
06:00 | 2025-11-30
محافظة بغداد تعلن أسماء المقبولين في التعيينات بصفة عقود – عاجل
06:00 | 2025-11-30
تستمر حتى الثلاثاء.. أمطار بدءا من الغد والحرارة تصل الى 6 مئوية
محليات
20.78%
00:54 | 2025-11-29
تستمر حتى الثلاثاء.. أمطار بدءا من الغد والحرارة تصل الى 6 مئوية
00:54 | 2025-11-29
موسم "مدهش".. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين
أخبار الطقس
13.19%
01:04 | 2025-11-30
موسم "مدهش".. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين
01:04 | 2025-11-30
بعد أن أثارته السومرية.. النقل توضح بشأن طائرة ركاب مركونة في صحراء الوركاء
محليات
8.61%
05:46 | 2025-11-30
بعد أن أثارته السومرية.. النقل توضح بشأن طائرة ركاب مركونة في صحراء الوركاء
05:46 | 2025-11-30
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
مسيرات كورمور تحرق ملامح الرئيس والمـ قاومة تعرض خدماتها - من الأخير م٢ - حلقة ٩٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-30
من الأخير
مسيرات كورمور تحرق ملامح الرئيس والمـ قاومة تعرض خدماتها - من الأخير م٢ - حلقة ٩٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-30
Live Talk
من مهندس الى راوي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٧٠ | 2025
10:30 | 2025-11-30
Live Talk
من مهندس الى راوي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٧٠ | 2025
10:30 | 2025-11-30
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-30
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-30
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
الأكثر مشاهدة
من الأخير
مسيرات كورمور تحرق ملامح الرئيس والمـ قاومة تعرض خدماتها - من الأخير م٢ - حلقة ٩٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-30
من الأخير
مسيرات كورمور تحرق ملامح الرئيس والمـ قاومة تعرض خدماتها - من الأخير م٢ - حلقة ٩٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-30
Live Talk
من مهندس الى راوي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٧٠ | 2025
10:30 | 2025-11-30
Live Talk
من مهندس الى راوي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٧٠ | 2025
10:30 | 2025-11-30
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-30
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-30
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
اخترنا لك
روبيو يكشف عن "اجتماع مثمر للغاية" مع الوفد الأوكراني
16:49 | 2025-11-30
وفيات و12 حالة إصابة بحمى ماربورغ في إثيوبيا
16:31 | 2025-11-30
ترامب يدعو إلى عدم التصويت لصالح مرشحة للكونغرس
16:02 | 2025-11-30
مسلحون يخطفون قسا و11 مصليا من كنيسة في نيجيريا
15:05 | 2025-11-30
واشنطن: عصابات المخدرات تشن هجوما على الولايات المتحدة
14:40 | 2025-11-30
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 15 مخبأ أسلحة لداعش في سوريا
14:16 | 2025-11-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.