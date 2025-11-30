بلد عربي يسجل معدلات عالية في حالات الطلاق

وأظهرت الاحصائيات الرسمية ارتفاع عدد حالات الطلاق إلى 273,892 حالة خلال عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 3.1% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 265,606 حالة فقط.في المقابل انخفض عدد عقود الزواج إلى 936,739 عقدا بنسبة 2.5% عن 961,220 عقدا في العام السابق، مما يعكس تحولا جذرياً في ديناميكية الأسر المصرية وسط ضغوط اقتصادية واجتماعية متفاقمة.وأظهرت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق الصادرة اليوم عن للتعبئة العامة والإحصاء تفاصيل صادمة حول أحكام الطلاق النهائية، حيث بلغت 14,195 حكما نهائيا في 2024، بزيادة 32.9% عن 10,683 أحكام في 2023.وأوضحت البيانات أن "هذه الحالات منها 11,906 حالات طلاق بسبب "الخلع" الذي يمثل السبب الرئيسي بنسبة 81.3%، تلاه 1,500 حالة لأسباب أخرى، و690 حالة بسبب الإيذاء، و35 حالة بسبب الخيانة الزوجية، بالإضافة إلى 37 حالة غيبة الزوج، و11 حالة أمراض، و11 حالة حبس الزوج، و5 حالات تغيير الديانة".وأشارت البيانات إلى أنه "من حيث التوزيع الجغرافي فقد سجل الريف 541,524 عقد زواج (57.8% من الإجمالي)، بانخفاض 5.4% عن 2023، بينما ارتفع الزواج في الحضر إلى 395,215 عقداً (42.2%) بنسبة 1.7%".وعن الطلاق، بلغ معدل الطلاق العام 2.6 في الألف، مع أعلى معدلات في بورسعيد (5.1 في الألف) والإسكندرية (4.5 في الألف)، مقابل أدنى معدلات في (1.2 في الألف) وأسيوط (1.3 في الألف).كما سجلت الفئة العمرية 25-30 سنة أعلى نسبة طلاق لدى النساء (17.6%)، بينما كانت 35-40 سنة الأعلى لدى الرجال (18.2%)، مع متوسط عمر المطلقة 34.6 سنة والمطلق 40.8 سنة.وتشهد منذ عقدين تحولا في هيكل الأسرة، حيث ارتفع معدل الطلاق من 0.7 في الألف عام 2000 إلى 2.6 في الألف اليوم، وفقا لبيانات .