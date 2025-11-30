مصرع زوجة مساعد الرئيس الإيراني في حادث مروري

وأكد المتحدث باسم الطبية أن الحادث وقع عصر اليوم الأحد، على طريق شريف آباد – ايوانكي، حيث اصطدمت سيارة المرأة عند مدخل مدينة ايوانكي.وأضاف المتحدث أن زوجة المسؤول الإيراني توفيت في الحال، وأصيب والدها و3 آخرين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة بجروح.وأشار إلى أن إثنين من المصابين في حالة حرجة، وتم نقلهم إلى لتقديم العلاج لهم.