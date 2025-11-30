الجيش الأمريكي يعلن تدمير 15 مخبأ أسلحة لداعش في سوريا

أعلن ، الأحد، عن تدمير 15 مخبأ أسلحة لداعش جنوبي .

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان، "دمرنا مع السورية 15 مخبأ أسلحة لداعش جنوبي الأسبوع الماضي".

وأضافت القيادة "عناصرنا عملت مع قوات على تحديد مواقع تخزين أسلحة تنظيم الدولة والقضاء عليها"، مشيرة الى أن قواتها "عملت مع على تدمير المخازن عبر ضربات جوية وعمليات تفجير".



وسبق أن أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة ، استهداف إحدى أخطر الخلايا التي "تحمل فكر تنظيم " في اللاذقية.