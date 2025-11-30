واشنطن: عصابات المخدرات تشن هجوما على الولايات المتحدة

وصرح الوزير وفق شبكة " نيوز"، بأن عملية "الرمح الجنوبي" التي تنفذها القوات المسلحة الأمريكية تهدف إلى الدفاع عن البلاد من فيضان .وأضاف فيلان "المخدرات تقتل عددا من الأمريكيين يفوق ما خسرناه في الحروب.. لذا أعتقد في نهاية المطاف أن الرئيس قد صنف هذا الهجوم على أنه هجوم على البلاد، وهو كذلك بالفعل".وقال فيلان إن القوة النارية وراء عملية "الرمح الجنوبي" تشمل مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية ر. فورد" وتضم 9 أجنحة جوية لحاملة الطائرات أي أكثر من 70 طائرة وهناك أيضا 11 سفينة هناك.. وكذلك مشاة البحرية.وذكر أن هذا الجهد يحظى بدعم من ووزارة الأمن الداخلي، وصرح فيلان: "يركز الرئيس بشدة على بناء السفن.. لقد كان يحثني بشأن هذا الموضوع منذ فترة طويلة، ولا يزال يتابعني، وهذا أمر رائع، لأنه ملتزم به وهو أمر بالغ الأهمية".