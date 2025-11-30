مسلحون يخطفون قسا و11 مصليا من كنيسة في نيجيريا

مسلحون في ولاية كوجي النيجيرية قسا و11 من أتباعه إثر هجوم على كنيسة في قرية إيجيبا، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مفوض معلومات الولاية كينغسلي فيمي فانو.

وقال فانو للوكالة اليوم الأحد: "هاجم مسلحون الكنيسة اليوم واختفى 12 شخصا.. تم اختطاف القس والمصلين"، في حادث يضاف إلى سلسلة الاختطافات المتصاعدة في البلاد.

وذكرت صحيفة "بانش"، يوم الأربعاء، نقلا عن ، أن الرئيس أعلن أمنية في البلاد وأمر بتجنيد 20 ألف مجند جديد في الشرطة، وذلك على خلفية تزايد الهجمات والاختطافات.

وشهدت نيجيريا مؤخرا تصاعدا ملحوظا في حالات الاختطاف، حيث كان رئيس جمعية المسيحيين في نيجيريا بولوس يوهانا قد أفاد سابقا باختطاف مسلحين 303 تلاميذ و12 معلما في مدرسة الكاثوليكية في غرب نيجيريا.