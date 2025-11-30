ترامب يدعو إلى عدم التصويت لصالح مرشحة للكونغرس

وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذه المرشحة الديمقراطية تكره موسيقى الكانتري (الموسيقى الريفية).وكتب على صفحته في منصة "تروث سوشل": "أدعو جميع الوطنيين الأمريكيين للتصويت لصالح المرشح الاستثنائي مات فان إيبس. مات يترشح ضد امرأة تكره ، وتحاول تجريدكم من أسلحتكم، وتريد فتح الحدود".وقال ترامب إن من بين الأسباب الأخرى للتصويت ضد المرشحة الديمقراطية أفيتي بان، هو دعمها لأفكار وموقفها تجاه الموسيقى، مؤكدا أن هذه المرأة "تحتقر موسيقى الريف علانية".ومن المقرر إجراء الانتخابات التكميلية في دائرة الانتخابية في الثاني من ، وتعتبر هذه الولاية موالية للجمهوريين.