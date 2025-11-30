وفيات و12 حالة إصابة بحمى ماربورغ في إثيوبيا

وقال غيبريسوس في بيان: "منذ الإبلاغ عن أولى الحالات في 13 ، ثبتت إصابة 12 شخصا بالفيروس، توفي منهم ".وأضاف: "مع استمرار تفشي المرض، من الضروري إجراء مراقبة نشطة للمرض في المناطق التي يحتمل تأثرها، لضمان مراقبة الأشخاص المصابين المحتملين وتقديم الرعاية الطبية لهم في حال مرضهم".وأوضح أنه "وفقا لوزارة في إثيوبيا، سجلت حالة جديدة هذا الأسبوع: شخص في مدينة أواسا أصيب بالمرض بعد مخالطته مريضا مصابا، وبناء على طلب الحكومة الإثيوبية، تقدم العالمية لوازم اختبار إضافية ومعدات حماية شخصية للعاملين في مجال الصحة.كما أشار لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه خلال نهاية الأسبوع، تم نشر فريقين من خبراء الصحة المتخصصين في إدارة الحالات ومراقبة الأمراض، والذين شارك بعضهم في تدريبات الاستجابة الطارئة لمنظمة الصحة العالمية، في أواسا وجينكا لتطويق الوباء.