حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
روبيو يكشف عن "اجتماع مثمر للغاية" مع الوفد الأوكراني
روبيو يكشف عن "اجتماع مثمر للغاية" مع الوفد الأوكراني
دوليات
2025-11-30 | 16:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
158 شوهد
صرح وزير الخارجية الأمريكي
ماركو روبيو
بأن هناك حاجة إلى "مزيد من العمل" في المفاوضات، مؤكدا أن
الولايات المتحدة
تتفهم موقف
روسيا
ووجهة نظرها بشأن التسوية الأوكرانية.
وبعد اجتماع دام حوالي أربع ساعات بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين في فلوريدا، قال وزير الخارجية الأمريكي
ماركو روبيو
للصحفيين: "كان اجتماعا مثمرا للغاية، ولكن هناك المزيد من العمل الذي يتعين على الجميع القيام به".
وأضاف: "الأمر لا يقتصر على شروط وقف الأعمال القتالية، المهم هو ما يمكن أوكرانيا من تحقيق ازدهار طويل الأمد، وأعتقد أننا مهدنا الطريق في جنيف، وواصلناه هذا الأسبوع، وأحرزنا تقدما إضافيا اليوم، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل، إنها عملية دقيقة ومعقدة".
وأوضح أن "ضمانات الأمن طويلة الأمد لكييف هي النتيجة المرجوة لمفاوضات التسوية".
وأكد روبيو: "يجب أن تصبح
روسيا
جزءا من معادلة التسوية الأوكرانية، والمبعوث ستيف ويتكوف، سيسافر في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى
موسكو
لهذا الغرض".
وأشار روبيو إلى أن "
الولايات المتحدة
تنظر بواقعية إلى عملية التفاوض الأوكرانية"، قائلا: "كانت الجلسة اليوم مثمرة ومفيدة للغاية حيث أعتقد أنه تم تحقيق تقدم إضافي، ونحن نتمسك بالواقعية بشأن مدى صعوبة هذا الأمر، لكننا متفائلون".
كما أكد روبيو أن "الولايات المتحدة تتفهم موقف روسيا ووجهات نظرها بشأن التسوية الأوكرانية".
يذكر أن المحادثات الأمريكية الأوكرانية التي جرت في فلوريدا شارك فيها وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر
ترامب
جاريد كوشنر
، عن الجانب الأمريكي. ويضم الوفد الأوكراني، من بين آخرين، أمين
مجلس الأمن القومي
والدفاع في أوكرانيا
رستم
عميروف، والنائب الأول لوزير الخارجية،
سيرغي كيسليتسيا
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
روبيو
أوكرانيا
مجلس الأمن القومي
الولايات المتحدة
سيرغي كيسليتسيا
المبعوث الخاص
الأمن القومي
ماركو روبيو
جاريد كوشنر
مجلس الأمن
