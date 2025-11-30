روبيو يكشف عن "اجتماع مثمر للغاية" مع الوفد الأوكراني

وبعد اجتماع دام حوالي أربع ساعات بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين في فلوريدا، قال وزير الخارجية الأمريكي للصحفيين: "كان اجتماعا مثمرا للغاية، ولكن هناك المزيد من العمل الذي يتعين على الجميع القيام به".وأضاف: "الأمر لا يقتصر على شروط وقف الأعمال القتالية، المهم هو ما يمكن أوكرانيا من تحقيق ازدهار طويل الأمد، وأعتقد أننا مهدنا الطريق في جنيف، وواصلناه هذا الأسبوع، وأحرزنا تقدما إضافيا اليوم، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل، إنها عملية دقيقة ومعقدة".وأوضح أن "ضمانات الأمن طويلة الأمد لكييف هي النتيجة المرجوة لمفاوضات التسوية".وأكد روبيو: "يجب أن تصبح جزءا من معادلة التسوية الأوكرانية، والمبعوث ستيف ويتكوف، سيسافر في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى لهذا الغرض".وأشار روبيو إلى أن " تنظر بواقعية إلى عملية التفاوض الأوكرانية"، قائلا: "كانت الجلسة اليوم مثمرة ومفيدة للغاية حيث أعتقد أنه تم تحقيق تقدم إضافي، ونحن نتمسك بالواقعية بشأن مدى صعوبة هذا الأمر، لكننا متفائلون".كما أكد روبيو أن "الولايات المتحدة تتفهم موقف روسيا ووجهات نظرها بشأن التسوية الأوكرانية".يذكر أن المحادثات الأمريكية الأوكرانية التي جرت في فلوريدا شارك فيها وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ، عن الجانب الأمريكي. ويضم الوفد الأوكراني، من بين آخرين، أمين والدفاع في أوكرانيا عميروف، والنائب الأول لوزير الخارجية، .