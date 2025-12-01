طهران تعيد افتتاح مدرستين ايرانيتين في العراق والسعودية

وقال الإيراني بحسبما نقلت إن "مدرسة إيرانية في جدة أعيد فتح أبوابها بعد سنوات من الإغلاق فضلا عن مدرسة في "، مضيفا ان "هذه الخطوة زادت من النفوذ التعليمي لإيران في المنطقة".وتم إغلاق المدرسة الإيرانية الوحيدة في في عام 2016 بعد أن سحبت موظفيها الدبلوماسيين من المملكة، وكان في المدرسة 15 طالبا ومعلمان ايرانيان.