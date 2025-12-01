استجابة لطلبه.. نتنياهو لن يحضر جلسة محاكمته غداً

وذكرت "قناة 14" العبرية أنه من المقرر مثول نتنياهو أمام المحكمة في جلسة استماع أخرى، بعد غد الأربعاء كالمعتاد.وفي الطلب الذي قدمه لهيئة المحكمة، صباح اليوم الاثنين، أشار نتنياهو إلى وجود جدول زمني سياسي – أمني، يمنع الإدلاء بالشهادة.