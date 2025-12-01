ما قصة الصاروخ الذي لم ينفجر على الطبطبائي وواشنطن تطالب لبنان باعادته؟

ووفقًا لصحيفة " "، بررت طلبها بالخوف من تسرُّب تكنولوجيا عسكرية أمريكية إلى " "، ومنه إلى أو .وقالت مصادر أمريكية إن "واشنطن تتحسب من تطوير إيران تكنولوجيا مضادة للصاروخ الأمريكي بعد فحصه؛ أو بناء الروس عليه في إطار سباق التسلح بين وواشنطن".وعزت الصحيفة العبرية ارتباك حكومة إلى تعرضها لضغوط أمريكية لإعادة الصاروخ في أقرب وقت ممكن، من جهة، ومن جهة أخرى، المواجهة مع "حزب الله" وشركائه، لا سيما في ظل اعتبار التجاوب مع الطلب الأمريكي "انتهاكًا للسيادة "، ومحاولة تصدير الطلب بأنه "دليل على تدخل واشنطن وتل أبيب في الشأن اللبناني الداخلي".وفي وصفها للصاروخ الأمريكي، قالت "معاريف" إنه "سلاح بالغ الدقة والحساسية من طراز GBU-39B، يستطيع حمل قنبلة ذكية بوزن 110 كيلوغرامات فقط، فضلًا عن تزويده بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ونظام الملاحة بالقصور الذاتي، كما أنه قادر على إصابة الأهداف بدقة ضمن دائرة نصف قطرها متر واحد.