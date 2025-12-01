غزة.. نقص كارثي في الأدوية والمستلزمات الطبية رغم إعلان وقف إطلاق النار

وقال البرش إن 54% من الأدوية الأساسية غير متوفرة في مخازن الوزارة، إضافة إلى 40% من أدوية الطوارئ، فضلاً عن اختفاء 71% من المستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات.وأضاف أن ما تبقّى من المحاليل الطبية لا يكفي سوى لشهر واحد فقط، رغم إعلان وقف إطلاق النار، محذراً من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى انهيار بشكل كامل.وأشار البرش إلى أن العالمية تمتلك 3000 شاحنة طبية جاهزة في ، لكنها ما تزال ممنوعة من الدخول إلى قطاع ، ما يزيد من تفاقم الأزمة ويمنع وصول الإمدادات الضرورية لإنقاذ المرضى والجرحى.وتدعو إلى تحرك عاجل لفتح ممرات إنسانية آمنة، والسماح بدخول الإمدادات الطبية والمستلزمات الحيوية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الظروف الصحية الحرجة التي يمر بها القطاع.