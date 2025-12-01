ترامب يخاطب إسرائيل: حافظوا على حوار قوي وحقيقي مع سوريا

وقال عبر منصته "تروث سوشيال"، أن تبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار في القيام بما هو مقصود، وهو أمر جوهري، من أجل بناء دولة حقيقية ومزدهرة. كما لفت إلى أنه من الأمور التي ساعدت السوريين كثيرا، كان إنهاء العقوبات القاسية والمؤلمة، قائلاً: "أعتقد أن وقيادتها وشعبها قد قدروا ذلك حقا".وشدد على أنه من المهم جدا أن تحافظ على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث أي شيء من شأنه أن يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة.أيضاً رأى أن الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة، وأن تتمتع كل من سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة ومزدهرة معا.