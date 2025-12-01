اميركا.. رقم قياسي لعدد المسافرين جواً خلال يوم

أعلنت إدارة أمن النقل الأميركية أنها رصدت 3.13 مليون مسافر على متن رحلات جوية أمس الأحد، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد.

وتزامن تسجيل هذا الرقم القياسي مع ذروة موسم السفر بمناسبة عيد الشكر، على الرغم من سوء الأحوال الجوية في منطقة الغرب الأوسط بالولايات المتحدة.



وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 يونيو الماضي وهو 3.09 مليون مسافر، وفقاً لوكالة "رويترز".