قائد "مقر خاتم الأنبياء" يتوعد إسرائيل بدفع الثمن غاليا

وأضاف اللواء علي عبد اللهي خلال لقاء مع أعضاء لجنة والسياسة الخارجية في البرلمان، أنه "في حال ارتكب العدو خطأ في الحسابات أو اعتدى على ، فسنفرض عليه ثمنا أغلى بكثير مما قد يحقق من مكاسب".وأشار إلى أن "العدو يجب أن يعلم بأن القوات المسلحة ترصده دائما، وهي على أهبة الاستعداد".وأفاد بأن "القوات المسلحة الإيرانية وبالنظر إلى تغير طبيعة التهديدات وتماشيا مع خصائص حروب المستقبل، تعمل على رفع مستوى جاهزيتها الدفاعية والهجومية".وعينت السلطات الإيرانية في شهر ايلول 2025 اللواء علي عبد اللهي قائدا لمقر "خاتم " المركزي الذي يعد أعلى مقر عسكري في القوات المسلحة لتخطيط وتنسيق أثناء الحرب.وفي أول بيان له بعد تعيينه، قال عبد اللهي إن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت أكثر استعدادا مما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة المفروضة على البلاد، وتمتلك مكاسب أكبر وأعلى".وكان قائدا الأركان السابقان اللواء ، ومن بعده اللواء علي شادماني، قتلا خلال هجمات على إيران في يونيو الماضي، ولم يُعلن منذ ذلك الحين عن هوية القائد الجديد لغاية اليوم.يذكر أن اللواء عبد اللهي شغل مناصب عدة في الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب عمله نائبا لوزير الداخلية، ومحافظا لسمنان، ورئيسا لقوى الأمن الداخلي.كما تولى منذ تموز 2016 وحتى حزيران 2025 منصب مساعد منسق لرئيس للقوات المسلحة.وفي 13 حزيران 2025، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.