في السويد.. احتراق أرضية ملعب والمرمى بسبب جماهير

واحتل نادي نوركوبينغ المركز الرابع عشر في جدول ترتيب لكرة القدم من أصل 16 فريقا، مما اضطره لخوض مباراة فاصلة ضد فريق أورغريته، صاحب المركز الثالث في الدرجة الثانية.وفاز أورغريته في مباراة الذهاب على أرضه بثلاثة أهداف من دون رد، بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي، ما أدى إلى هبوط نوركوبينغ من لأول مرة منذ عام 2010.ومع تلاشي الأمل تقريبا في مباراة الإياب، قامت جماهير نوركوبينغ بإلقاء الشماريخ على أرض الملعب وأطلقوا الألعاب النارية تعبيرا عن غضبهم في الدقيقة 86، فأوقف الحكم اللعب فورا وأشار إلى النفق، وفقا لإذاعة "talkSPORT" .ثم ازدادت الأمور إثارة للقلق مع اشتعال النيران في أجزاء من أرضية الملعب الاصطناعية، وكذلك في شبكة المرمى، حيث سارع المشرفون إلى إخمادها.واستؤنفت المباراة في النهاية، لكن توقف اللعب مرة أخرى قبل صافرة النهاية بسبب استخدام الألعاب النارية.وبشكل عام، استمرت مباراة الإياب من مباراة الهبوط والصعود 4 ساعات ونصف الساعة بسبب توقفها 4 مرات.