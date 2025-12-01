ترامب ونتنياهو يناقشان نزع "سلاح حماس"

وأعلن الإسرائيلي ، الاثنين، أن الأخير أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي .وأضاف المكتب في بيان أن الزعيمين أكدا في حديثهما على أهمية نزع سلاح حركة حماس ونزع سلاح قطاع والالتزام بهما.كما أوضح البيان أن الطرفين ناقشا توسيع نطاق اتفاقيات السلام.وأفاد مكتب بأن دعا نتنياهو لاجتماع إضافي في قريبا.وفي حال زيارة نتنياهو لواشنطن، ستكون هذه الزيارة الخامسة لرئيس الوزراء إلى منذ تولي ترامب منصبه.وكان ترامب ونتنياهو قد التقيا أيضا خلال زيارة الرئيس ترامب إلى في أكتوبر بعد توقيع اتفاقية الرهائن.وجاءت المحادثة بينهما بعد أن دعا الرئيس ترامب إسرائيل إلى عدم اتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بتنمية وازدهار ، والعمل على تعزيز الحوار مع حكومة أحمد الشرع.