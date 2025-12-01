البيت الأبيض يكشف عن خيارات عدة بشأن فنزويلا

كشف ، الاثنين، عن خيارات عدة مطروحة للرئيس بشأن فنزويلا.

وقال ، "الرئيس سيجتمع اليوم مع فريق لبحث مسألة فنزويلا"، مضيفا "هناك العديد من الخيارات المطروحة للرئيس ترامب بشأن فنزويلا".

وكانت صحيفة " تايمز" ذكرت مؤخرا، نقلا عن مصادر أن هناك مداولات في البيت الأبيض بشأن ضربات محتملة على أهداف في فنزويلا، موضحة أن الاستخبارات زودت الجيش بمعلومات حول المواقع.

يذكر أن الرئيس الأمريكي قد أشار في وقت سابق إلى أن تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة ضد شبكات تهريب في فنزويلا، مؤكدا أن عمليات برية ستبدأ "قريبا جدا".