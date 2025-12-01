الأمم المتحدة بشأن محادثات السلام حول أوكرانيا: في مرحلة فعالة

وخلال تعليقه على التقدم الأخير في المفاوضات حول أوكرانيا، أضاف المتحدث: "تتواجد عملية التفاوض حول أوكرانيا حاليا، في مرحلة مكثفة وفعالة، ونأمل أن تؤدي إلى ما طالبنا به".ونوه المتحدث بأنه طرح مرات عديدة موقف للأمم المتحدة، هو يتلخص في السعي إلى وقف إطلاق النار الكامل وإقامة سلام عادل ودائم وفقا لميثاق المنظمة.وقال دوجاريك: "من المهم جدا أن تستمر عملية المفاوضات ولا يتوقف زخمها"، وأشار إلى أن لم تطلع بعد على خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا.ويوم الأحد الماضي، جرت مفاوضات بين وفدين وأوكرانيا في فلوريدا، وترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ، بينما ترأس الوفد الأوكراني أمين والدفاع الأوكراني، عميروف.