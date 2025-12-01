ترامب يقرر حضور قرعة كأس العالم 2026

وقالت المتحدثة باسم كارولاين ليفيت "سيحضر الرئيس يوم الجمعة سحب قرعة نهائيات في ".وتستضيف إلى جانب كندا والمكسيك مونديال 2026.وستُقام معظم المباريات، بما في ذلك المباراة النهائية، على الأراضي الأميركية، في هذه البطولة التي رفع عدد المنتخبات المشاركة بها إلى 48.ويأتي إعلان مشاركة ترامب، بعد يومين من إعلان قرارها مقاطعة القرعة، بعد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لعدد من أعضاء وفدها، وفق ما أفاد لكرة القدم.