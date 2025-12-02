الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548728-639002512656587203.jpeg
مقتل منفذ عملية الدهس في الخليل
دوليات
2025-12-02 | 00:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
187 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل منفذ عملية الدهس في
الخليل
، مساء أمس الاثنين، برصاص قوات الأمن.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جندية أصيب بإصابة طفيفة في عملية الدهس، مشيرا إلى أن منفذ عملية الدهس رصد مجموعة من الجنود فقام بقيادة سيارته باتجاههم. ورد الجنود بإطلاق النار مؤكدين إصابة الهدف، وبدأوا بملاحقة المهاجم ونصب حواجز طرق في المنطقة.
وأوضح الجيش أن الجندية المصابة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، مضيفا أن القوات أرسلت إلى المنطقة عقب تلقي تقارير عن الهجوم.
>>
تابع قناة السومرية على منصةX
منصةX
مقالات ذات صلة
مقتل نجل القيادي بحماس "خليل الحية" ومدير مكتبه بقصف الدوحة
09:45 | 2025-09-09
09:45 | 2025-09-09
تفاصيل جديدة "صادمة" بشأن منفذ عملية اغتيال تشارلي كيرك
09:34 | 2025-09-13
09:34 | 2025-09-13
السوداني يطلق العمل التنفيذي لمشروع تأهيل طريق السماوة- السلمان- منفذ الجميمة الحدودي
02:59 | 2025-10-29
02:59 | 2025-10-29
"الموساد" يكشف تفاصيل عملية نفذها في قلب أوروبا
17:33 | 2025-11-19
17:33 | 2025-11-19
دهس
الخليل
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
إسرائيل
سومر
+A
-A
