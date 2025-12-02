مقتل منفذ عملية الدهس في الخليل

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جندية أصيب بإصابة طفيفة في عملية الدهس، مشيرا إلى أن منفذ عملية الدهس رصد مجموعة من الجنود فقام بقيادة سيارته باتجاههم. ورد الجنود بإطلاق النار مؤكدين إصابة الهدف، وبدأوا بملاحقة المهاجم ونصب حواجز طرق في المنطقة.وأوضح الجيش أن الجندية المصابة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، مضيفا أن القوات أرسلت إلى المنطقة عقب تلقي تقارير عن الهجوم.