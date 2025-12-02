الإطاحة بشبكة قراصنة اخترقت 120 ألف كاميرا للمراقبة في هذه الدولة

وذكرت وحدة التحقيقات السيبرانية في الشرطة الكورية، في بيان أن "المتهمين قاموا باختراق ما يزيد عن 120 ألف كاميرا مراقبة مثبتة في منازل خاصة ومؤسسات تجارية، بما في ذلك عيادات طبية واستوديوهات رياضية وغرف كاريوكي"، مبينة، أن "عمليات الاختراق استهدفت الكاميرات ذات كلمات المرور الضعيفة أو الافتراضية".وأضاف البيان، أن "التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين في إنتاج مئات المقاطع المصورة من اللقطات المقرصنة، وبيعها عبر موقع الكتروني مقره خارج البلاد"، لافتاً إلى، أن "اثنين من المعتقلين وجِهت إليهما تهمة توزيع مواد استغلالية جنسية، فيما اتُهم آخر بحيازة مواد استغلال جنسي لأطفال".وأشارت الشرطة إلى، أنها "تواصل تحقيقاتها لتعقب مشغلي الموقع الالكتروني الخارجي والمشتركين الذين قاموا بشراء تلك المواد"، داعية المواطنين إلى "ضرورة تحديث أنظمة الحماية لكاميرات المراقبة المنزلية وتغيير كلمات المرور بشكل دوري لتفادي الاختراقات".ويأتي هذا الحادث في وقت تشدد فيه السلطات الكورية إجراءاتها لمكافحة الجرائم الرقمية الجنسية، أو ما يعرف محلياً بظاهرة "مولكا" (الكاميرات التجسسية)، التي باتت تشكل قضية رأي عام في البلاد.