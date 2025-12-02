إجراءات غير مسبوقة في "إسرائيل".. توقعات بضربة إيرانية تطال "رؤوس كبيرة"

وبحسب صحيفة ، فان "التقدير الامني في يشير إلى أن لن تكتفي بانتقام يطال الزي العسكري، بل ستسعى لاغتيال الأدمغة التي تصنع السلاح الإسرائيلي فعليًّا، أي العلماء والمهندسين في شركة الصناعة الجوية الإسرائيلية، ومديري المشاريع في (رفائيل) التي طورت القبة الحديدية و(مقلاع داود)، وقيادات (ألبيت سيستمز)، ومسؤولي إدارة تطوير الأسلحة والصناعة التكنولوجية (مفاعت) في ".ووفق الصحيفة العبرية، فإن "كل رحلة يقوم بها أي من هؤلاء إلى خارج إسرائيل، حتى لو كانت خاصة تمامًا وليست رسمية، باتت تخضع لتقييم أمني فوري يحدد حجم الفريق الحارس والإجراءات المرافقة".وأكد الجهاز الأمني الداخلي "الإسرائيلي" أن "إيران وأذرعها قد تشن ضربات نوعية من الممكن أن تغير قواعد اللعبة".