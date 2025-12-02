القبض على شخصين بتهمة جمع تبرعات لحماس في الدنمارك

وقالت الشرطة عبر منصة "إكس" إنه تم احتجاز شخص (28 عاما) صباح الثلاثاء، في حين تم وضع رجل (59 عاما) في الحبس الاحتياطي لبعض الوقت.وذكرت الدنماركية "ريتزاو" وشبكة "تي في 2" أن الشخصين جمعا نحو 5.7 مليون كرون دنماركي (886 ألف دولار) من أجل حماس، التي صنفها منظمة إرهابية.ونفى الشخصان الاتهامات الموجهة لهما.