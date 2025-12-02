بوتين: المطالب الأوروبية غير مقبولة لروسيا ومستعدون للحرب

وقال أن " لا تسعى لخوض حرب مع "، مشدداً على أن "بلاده مستعدة تماماً إذا اختارت أوروبا المواجهة".وأضاف أن "الأوروبيين لا يمتلكون أجندة سلمية ويقفون بوضوح في صف الحرب”مبيناً إن "أحداً لم يطلب من أوروبا الانسحاب من المفاوضات بشأن أوكرانيا".واشار إلى أن "القادة الأوروبيين أوقفوا الاتصالات مع من تلقاء أنفسهم، واتهمهم بأنهم يعيشون في أوهام تتعلق بإمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا”.وفيما يتعلق بخطة السلام الخاصة بأوكرانيا، اعتبر بوتين أن كل التعديلات التي تقترحها الدول الأوروبية تهدف إلى “عرقلة العملية السياسية”. كما حذر من إمكانية عزل أوكرانيا عن البحر بشكل كامل إذا واصلت ما وصفه بـ”القرصنة”، معلناً أن روسيا ستعمل على تكثيف ضرباتها ضد منشآت وسفن أوكرانية