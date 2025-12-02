اشادة بالانتخابات واجماع دولي لدعم الاستقرار.. دور العراق المحوري يشغل مجلس الامن الدولي

وأكدت ممثلة المملكة المتحدة في ، دعم بلادها الكامل للعراق، معربة عن أملها في "تشكيل الجديدة بشكل سريع".وأثنت المندوبة البريطانية على "عزم الشعب العراقي وإصراره على تحديد مصيره ومستقبله عبر صناديق الاقتراع"، مرحبة في الوقت ذاته بـ"التدابير الحكومية المتخذة لتحسين الأوضاع العامة في البلاد".من جانبها، أشادت مندوبة بـ"المشاركة الواسعة من قبل الشعب العراقي في الانتخابات"، مشددة على أن "القوات الأمنية العراقية تمكنت باقتدار من القضاء على الإرهاب".وأكدت المندوبة الروسية على "ضرورة الحفاظ على استقرار وسيادته"، مشيرة إلى نجاح الدبلوماسية العراقية في "إبعاد البلاد عن ساحة الحرب الإقليمية وتجنيبها التوترات المحيطة".وفي السياق ذاته، حيا مندوب الدائم لدى مجلس الأمن "نجاح العراق في إجراء الانتخابات"، مشجعاً السلطات العراقية على "مواصلة جهودها الحثيثة لتنويع الاقتصاد ومواجهة ملف الفساد".كما ثمن المندوب الفرنسي "الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة العراقية لمنع جر البلاد إلى ساحة الحرب الإقليمية، وحرصها على التوازن في علاقاتها الخارجية".إلى ذلك، أثنى مندوب على "الجهود العراقية المبذولة في إنجاح الانتخابي"، مؤكداً أن " ستواصل دعمها للعراق في مواجهة التهديدات الإرهابية"، ومعرباً عن تطلعه بأن "يواصل العراق دوره المحوري والبناء في المنطقة".كما أعرب مندوب عن تطلعه لاستمرار العراق في أداء دوره المحوري الذي يساهم في "نشر السلام وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".بدوره، أكد مندوب باكستان أن "الوضع الأمني في العراق شهد تحسناً كبيراً وملموساً"، مثنياً على "جهود القوات العراقية في ضبط الأمن ومواجهة عصابات الإرهاب".وحذر المندوب الباكستاني من التراخي، مشدداً على ضرورة "الحذر من أية محاولات قد يقوم بها الإرهاب لإعادة تنظيم صفوفه أو استعادة نشاطه".