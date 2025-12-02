اشادة بالانتخابات واجماع دولي لدعم الاستقرار.. دور العراق المحوري يشغل مجلس الامن الدولي

الصفحة الرئيسية
2025-12-02 | 11:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
67 شوهد
شهدت جلسة
مجلس الأمن الدولي
المنعقدة بشأن
العراق
، اليوم الثلاثاء، إجماعاً دولياً على دعم سيادة العراق واستقراره، وسط إشادات واسعة بنجاح العملية الانتخابية وجهود القوات الأمنية في دحر الإرهاب.
وأكدت ممثلة المملكة المتحدة في
مجلس الأمن
، دعم بلادها الكامل للعراق، معربة عن أملها في "تشكيل
الحكومة العراقية
الجديدة بشكل سريع".
وأثنت المندوبة البريطانية على "عزم الشعب العراقي وإصراره على تحديد مصيره ومستقبله عبر صناديق الاقتراع"، مرحبة في الوقت ذاته بـ"التدابير الحكومية المتخذة لتحسين الأوضاع العامة في البلاد".
من جانبها، أشادت مندوبة
روسيا الاتحادية
بـ"المشاركة الواسعة من قبل الشعب العراقي في الانتخابات"، مشددة على أن "القوات الأمنية العراقية تمكنت باقتدار من القضاء على الإرهاب".
وأكدت المندوبة الروسية على "ضرورة الحفاظ على استقرار
العراق
وسيادته"، مشيرة إلى نجاح الدبلوماسية العراقية في "إبعاد البلاد عن ساحة الحرب الإقليمية وتجنيبها التوترات المحيطة".
وفي السياق ذاته، حيا مندوب
فرنسا
الدائم لدى مجلس الأمن "نجاح العراق في إجراء الانتخابات"، مشجعاً السلطات العراقية على "مواصلة جهودها الحثيثة لتنويع الاقتصاد ومواجهة ملف الفساد".
كما ثمن المندوب الفرنسي "الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة العراقية لمنع جر البلاد إلى ساحة الحرب الإقليمية، وحرصها على التوازن في علاقاتها الخارجية".
إلى ذلك، أثنى مندوب
الصين
على "الجهود العراقية المبذولة في إنجاح
الاستحقاق
الانتخابي"، مؤكداً أن "
بكين
ستواصل دعمها للعراق في مواجهة التهديدات الإرهابية"، ومعرباً عن تطلعه بأن "يواصل العراق دوره المحوري والبناء في المنطقة".
كما أعرب مندوب
كوريا الجنوبية
عن تطلعه لاستمرار العراق في أداء دوره المحوري الذي يساهم في "نشر السلام وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
بدوره، أكد مندوب باكستان أن "الوضع الأمني في العراق شهد تحسناً كبيراً وملموساً"، مثنياً على "جهود القوات العراقية في ضبط الأمن ومواجهة عصابات الإرهاب".
وحذر المندوب الباكستاني من التراخي، مشدداً على ضرورة "الحذر من أية محاولات قد يقوم بها الإرهاب لإعادة تنظيم صفوفه أو استعادة نشاطه".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مجلس الامن
العراق
اشادة
دعم
انتخابات
مجلس الأمن الدولي
الحكومة العراقية
روسيا الاتحادية
كوريا الجنوبية
الأمن الدولي
مجلس الأمن
الاستحقاق
مجلس ال
+A
-A
