بوتين ووفد أمريكي يبحثان تسوية الأزمة الأوكرانية

بدأ الرئيس الروسي لقاء مع وفد أمريكي بقيادة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بقصر الكرملين في العاصمة .

وسيتناول الحديث تسوية الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك مقترحات بشأن هذه القضية.

ويشارك مساعد الرئيس الروسي أوشاكوف ورئيس الاستثمارات المباشرة الروسية، للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأجنبية من الجانب الروسي في المحادثات.



وكان الكرملين قد أفاد بوصول ويتكوف وكوشنر للقاء منذ لحظات، حيث سيكون الموضوع الرئيسي هو تسوية الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك المقترحات الأمريكية بهذا الشأن.



